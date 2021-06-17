Миронов опроверг сообщения о том, что власти Москвы разрешили отстранять непривитых работников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов опроверг информацию о том, что столичные власти разрешили отстранять невакцинированных работников без зарплаты. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, это неправильно поняли. Брали комментарий, как всегда, а потом все перепутали между собой и эта информация вышла. Нет, это не так», — сказал он.

По его словам, московские власти не уполномочены в данном вопросе что-либо решать, так как «они в принципе к этому не имеют юридического отношения». Миронов отметил, что речь шла о том, что на основании требований санитарного врача об эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты.

«Если работодатель оставляет сотрудника на предприятии, то это штрафы до миллиона рублей, либо закрытие ресторана на 90 дней», — уточнил Миронов.

Предприниматель добавил, что в сложившейся ситуации бизнесу не остается никаких других вариантов, и работодатель имеет право отстранить невакцинированного сотрудника.

«Именно это я и прокомментировал. А почему-то решили, что это власти Москвы», — подытожил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что Миронов по итогам встречи с властями Москвы заявил, что власти города одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.