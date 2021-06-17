В Минобрнауки заявили о праве вузов пускать на лекции только привившихся студентов

Вузы вправе сами решать допускать или нет до очных занятий непривитых от коронавируса студентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

«Руководство вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса. Принимая такие решения, стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионе», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что рекомендации Совета ректоров Москвы и Московской области по допуску к очным занятиям только вакцинированных студентов были выработаны в связи с возрастающим количеством заболевших в Московском регионе.

Ранее сообщалось, что в Союзе студентов выступили против допуска в вузы по справкам о вакцинации.