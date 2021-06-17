В Союзе студентов выступили против допуска в вузы по справкам о вакцинации

В случае принятия решения об очном формате занятий в вузах только для вакцинированных многие студенты начнут приносить поддельные справки о наличии антител или противопоказаниях к прививке. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Всероссийского студенческого союза (ВСС) Олег Цапко.

«От того, что завтра всех заставят принести справки об антителах или паспортах вакцинации, сильно ничего не изменится. Студенты пойдут и купят левые справки о том, что у них есть антитела или им нельзя прививаться. Есть огромное число нелегальных сайтов, где это можно сделать за несколько сотен рублей. Даже если 95% студентов выполнят все честно, 5% купят справки — они смогут заболеть и распространить ковид. Я бы действовал не принудительными мерами, а разъяснительными и побудительными», — сказал он.

Вместе с тем Цапко добавил, что студенты, в особенности бюджетники, также могут принципиально отказаться от вакцинации, чтобы сохранить удаленку.

«Для них это очень удобно. Можно ходить на работу и включать фоном Zoom, демонстрируя, что они якобы на месте», — пояснил глава ВСС.

Вместе с тем он назвал вакцинацию одной из самых эффективных мер борьбы с эпидемией. «Если решение о возможности очно обучаться только привитым студентам примут, то нужно заранее людей уведомлять в рамках приемной кампании о том, что они будут платить за онлайн без вакцинации — узнавать, согласны они на это или нет», — заключил Цапко.

Ранее совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным университетам в следующем учебном году допускать на очные занятия только студентов, привившихся от коронавирусной инфекции. Данное предложение выдвинули на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в городе.