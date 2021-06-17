Два человека погибли при перестрелке в немецком городе Эспелькамп

В центральной части немецкого города Эспелькамп, по информации полицейских, произошла перестрелка, из-за чего два человека погибли. Об этом передает таблоид Bild.

Полицейские работают на месте. По их информации, преступник скрылся. Причины перестрелки и число раненных не уточняются.

Ранее гражданка Германии погибла при теракте в Вене. Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован.