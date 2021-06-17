Исследования вакцины «Вектора» завершатся в конце июня

Пострегистрационные клинические испытания российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» завершатся в конце июня. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, пишет РИА «Новости».

«Наиболее репрезентативные данные мы получим в рамках уже пострегистрационных клинических исследований на 3 тыс. добровольцах, которые начались в начале декабря прошлого года. Тот необходимый срок в шесть месяцев будет завершен только в конце июля», — сказал он.

К настоящему моменту известно, что у 77% добровольцев старше 60 лет выработался иммунитет к коронавирусу.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.