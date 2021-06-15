В Новосибирской области проверят обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру областного центра проверить обоснованность размещения автозаправочных станций в жилых кварталах. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне на автозаправочной станции «Еврогаз», расположенной на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошел выброс газа, спровоцировавший дальнейший пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек. Ранее стало известно, что 17 пострадавших по-прежнему остаются в больнице, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком.

По словам Травникова, предварительной причиной трагедии стало несоблюдение пожарной безопасности. В связи с этим будут проверены все автозаправочные станции на территории.

Губернатор призвал координировать работу всех надзорных органов для того, чтобы качественно, быстро и с минимальными проблемами для бизнеса провести эти проверки.