В Москве во вторник ожидается до +27°С

В Москве во вторник, 15 июня, ожидается до +27°С, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +25 до +27°C. Установится переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет переменным, его скорость составит 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до +15...+17°C. Сохранится переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Ветер примет западное, северо-западное направление, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, ночью – 744 мм.