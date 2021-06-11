В Петербурге с севшего на мель теплохода эвакуировали 30 человек

В Петроградском районе Санкт-Петербурга теплоход «Палех» сел на мель, 30 пассажиров были эвакуированы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС.

«На борту около 30 человек, осуществляется перевозка людей в парк 300-летия Санкт-Петербурга», — сказали в МЧС.

Инцидент произошел около 21.00. На место выехали спасательные катера «Стремительный», «Раптор», а также катер поисково-спасательной службы. В 21.26 теплоход самостоятельно снялся с мели и уплыл. Судно не получило повреждений, никто не пострадал.

Ранее танкер Minerva Nike, идущий под греческим флагом, сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его, однако судно удалось вытащить.