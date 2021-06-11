Акционист Павел Крисевич инсценировал самоубийство на Красной площади

Художник и акционист Павел Крисевич пришел на Красную площадь, дважды выстрелил в воздух, а затем попытался инсценировать попытку самоубийства, сообщает издание Readovka.

Таким образом он выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в России, пишет издание.

«Он два раза выстрелил в воздух. Затем изобразил самоубийство. Затем к нему подбежали дежурившие на месте сотрудники полиции, ЦПЭ и Росгвардии», — передает Readovka.

Сообщается, что перед акцией Крисевич поделился с изданием своим манифестом, который заканчивался фразой: «Перед кремлевским занавесом последует выстрел».

Сообщается, что художник жив — уводя его с Красной площади, сотрудники полиции применили к нему силу. Иных подробностей о состоянии Крисевича не приводится.

В прошлом году Крисевич был задержан после акции с инсценировкой собственного распятия у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке. В начале этого года он был задержан после акции с колючей проволокой в центре Москвы.