Голландские судьи завершили представление досье по делу MH17

Окружной суд Гааги в ходе продолжавшихся три дня заседаний рассказал о том, какие документы поступили от прокуратуры, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств, а также обнародовали показания свидетелей. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, судьи выясняли, был ли рейс MH17 сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», выпустили ли ракету из-под населенного пункта Первомайское и были ли обвиняемые причастны к этому.

Ранее судья Хендерик Стейнхейс сообщил, что досье насчитывает 65 тыс. страниц, а также включает огромный объем аудиовизуальной информации в цифровом виде.

Ранее сообщалось, что показания людей, которые видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону малазийского Boeing МН17, впервые были озвучены на проходящем в Нидерландах суде по делу о крушении самолета.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.