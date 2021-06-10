В МИД прокомментировали задержание россиян в Японии по делу судна «Амур»

Россия надеется, что власти Японии проведут непредвзятое расследование столкновения российского судна «Амур» и японской рыболовецкой шхуны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии будут расследованы, а весь экипаж и само судно «Амур» будут в ближайшее время возвращены в Россию», — сказала она.

Ранее в Японии окружной суд города Асахикава принял решение задержать российское судно «Амур» в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной. Отмечается, что капитан российского судна и его помощники были задержаны для расследования инцидента.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.