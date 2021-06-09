Госдума ужесточила правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь медосвидетельствование будет проводиться раз в пять лет платно государственными или муниципальными медучреждениями. В частности, кандидат будет проходить тест на наркотические средства, психотропные вещества, а также психиатрическое освидетельствование.

Заключение обо всех тестах будет поступать напрямую в Росгвардию только в электронном виде. По словам авторов законопроекта, это позволит избежать попыток предоставления фальшивых медицинских справок.

При этом Кабмин России установит список заболеваний, при наличии которых будет запрещено приобретать оружие. Также будет введен электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведения не позволят иметь оружие человеку с неустойчивой психикой.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который будет регулировать выдачу медицинских справок для приобретения оружия.