В Кургане похитили шесть автобусных остановок

Администрация Кургана обратилась в полицию после пропажи шести остановочных комплектов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«В полицию поступило заявление от администрации города Кургана о хищении шести остановочных комплексов по улице Загородная. В настоящее время по заявлению проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что остановки пропали с февраля по март текущего года. В полиции считают, что в произошедшем усматриваются признаки уголовного преступления по статье «Кража».

В администрации в свою очередь рассказали, что взамен похищенных будут установлены новые остановочные комплексы.

Улица Загородная является объездной дорогой Кургана. В этом году там ведется ремонт, после замены покрытия и обустройства площадок там будут установлены 26 новых остановок.

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