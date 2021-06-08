Гаагский суд сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17

Экспертиза останков пилота малайзийского Boeing, потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, указывает на взрыв извне. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний по делу об авиакатастрофе, передает РИА «Новости».

В понедельник, 7 июня, в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу.

«Вскрытие показало, что очень много разных осколков в телах пилота А и первого помощника: в ходе экспертизы были обнаружены десятки инородных материалов, в основном — в левой части тел», — рассказал Стинхейс.

Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) также проводил экспертизу. Специалисты учреждения выяснили, что среди осколков есть 11 фрагментов стали, которые указывают на взрыв.

По словам судьи, все говорит о том, что эти части попали в тела пилота и его помощника извне, и это не осколки самолета.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В ходе расследования совместной следственной группы (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов следствие сделало вывод, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Ранее адвокат сообщила, что показания эксперта российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» помогли в расследовании вероятной причины крушения рейса MH17 под Донецком.