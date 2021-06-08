Пьяный водитель из Иркутской области попытался съесть протокол

В Иркутской области пьяный водитель пытался съесть протокол во время оформления правонарушения.

Дежурившие на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которые выезжал на полосу встречного движения и подрезал других участников движения.

За рулем оказался 48-лений житель города Зимы, у которого имелись внешние признаки опьянения. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. Также выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истек больше десяти лет назад.

При оформлении документов автомобилист вел себя вызывающе и нецензурно выражался.

«Когда автоинспектор стал составлять протокол о направлении нарушителя на медицинское освидетельствование, тот внезапно вырвал бланк из рук сотрудника полиции, попытался его съесть и покинуть патрульный автомобиль», — говорится в публикации иркутского главка МВД «ВКонтакте».

Мужчину доставили в отделение полиции, а автомобиль поместили на спецстоянку. По факту произошедшего составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

Правонарушителю назначено 10 суток административного ареста.

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