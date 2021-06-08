Путин призвал извлечь уроки из пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Число вызовов постоянно растет. Причем многие из них представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света. К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса», — говорится в обращении президента к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам лидера государства, серьезные социально-экономические последствия эпидемии ощущаются повсеместно.

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуацию. Рассчитываю, что участники Примаковских чтений уделят самое пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня», — сказал Путин.

Ранее российский президент призвал жителей страны по своему примеру пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.