В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Днепра

Плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Дамбу в Херсонской области возвели местные фермеры еще в 2014 году. Она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным, в 2015-м начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор.

Отмечается, что недавно местные жители заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра и та начала утекать в Крым.

По мнению специалистов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.

Опрошенные местные жители при этом выступили против водной блокады Крыма.

«Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», — сказал один из местных жителей.

По словам депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, поступление на Крымский полуостров воды сквозь разрушающуюся на Украине дамбу на Северо-Крымском канале вызывает опасения, так как она может быть загрязнена.

«В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища. И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится», — добавил он.

Кроме того, Козенко назвал разрушение дамбы «показательным для всей инфраструктуры Украины».

Ранее подмосковный губернатор Андрей Воробьев пообещал помочь всем жителям Рузы, чьи дома пострадали из-за прорыва дамбы и затопления участков. ЧП случилось из-за мощных ливней — засорилась труба, и вода подмыла техническую насыпь, попав через жилой сектор в реку.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.