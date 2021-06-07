Мосгорсуд продлил арест экс-схимонаху Сергию

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении 10 монахинь к самоубийству, передает «Интерфакс».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 29 августа 2021 года», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

В мае адвокат Сергия Павел Бабиков сообщил агентству, что расследование дела в отношении бывшего священнослужителя завершено.

В конце прошлого года бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства монахинь в Среднеуральском женском монастыре, который был подконтролен Сергию. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

Свою вину он не признает.

Позднее Сергий был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии, однако продолжил совершать богослужения — несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала ситуацию захватом.

В феврале в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Следователи заявляли, что силовики пытались найти прислужника Сергия Силуана. По данным следствия, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.

Ранее судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском женском монастыре. На данный момент все выселенные покинули монастырский комплекс. Сам Сергий не будет возвращаться в основанный им монастырь.