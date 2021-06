Победивших на «Евровидении» итальянских рокеров обвинили в плагиате

Итальянскую рок-группу Maneskin, которая одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», обвинили в плагиате музыканты из Нидерландов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Группа The Vendettas утверждает, что их песня «You want it, you got it», записанная еще в 1997 году, звучит идентично. Участник коллектива Йорис Лиссенс заметил, что необходимо понять, можно ли считать плагиатом схожесть новой песни с треком, который был выпущен еще до рождения итальянских рокеров.

Ранее сообщалось, что солиста Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. Во время объявления оценок Дамиано Давид наклонился к столу так, что многим зрителям показалось, будто бы он употребляет кокаин. Во время пресс-конференции музыкант объяснил, что другой член группы Томас Раджи разбил стакан, а он поднимал осколки. Также солист подчеркнул, что не употребляет наркотики.

23 мая в Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.