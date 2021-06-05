В Красноярском крае участкового отстранили от службы за кражу зубной щетки

В Красноярском крае начальника участковых уполномоченных Большеулуйского отдела полиции отстранили от службы за кражу зубной щетки. Об этом пишет агентство «Запад24».

Как пишет издание, майор полиции, покупая продукты в супермаркете, не стал платить за зубную щетку и освежитель для автомобиля. Когда это заметили, мужчина стал убегать от охранника. Тем не менее, его поймали.

«Инспекцией по личному составу ГУ МВД России по Красноярскому краю в отношении сотрудника проводится служебная проверка. В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел», — сказали в ГУ МВД по краю.

Ранее главное управление МВД по Красноярскому краю опубликовало ролик о грустном участковом в лесу. На кадрах сотрудник правоохранительных органов с печальным выражением лица прогуливается в лесу между деревьями, нюхает одуванчики и лежит на траве. Все это происходит под песню группы Любэ «Березы».