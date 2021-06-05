Москвичей предупредили о сезоне дождей

Со второй половины воскресенья, 6 июня, в Москве начнутся дожди. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Уже с воскресенья, со второй половины дня, начнет сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, несмотря на частые дожди в течение нескольких дней, погода будет теплой — днем воздух будет прогреваться до +26°C.

Ранее сообщалось, какой будет погода в столице в субботу. Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +23 до +25°C. Установится переменная облачность без осадков. Ветер примет восточное направление, его скорость составит 6-11 м/с. Ночью температура опустится до +11...+13°C. Сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточным, восточным со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.