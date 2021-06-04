Путин заявил, что от российской вакцины от COVID-19 не зарегистрировано ни одной смерти

Президент России Владимир Путин заявил, что от российской антиковидной вакцины не зарегистрировано ни одной смерти. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также отметил, что Россия готова предоставить иностранным гражданам возможность приехать и сделать прививку от COVID-19.

Ранее сообщалось, что российские специалисты рассматривают возможность разрешить вакцинацию от коронавируса среди детей старше 12 лет. Также глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, но борьба с коронавирусом продолжается.

За последние сутки в стране были выявлены 8 947 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 377 пациентов. Днем ранее было зафиксировано 8 933 случая COVID-19. Отмечается, что из числа новых зараженных 15% не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в России зарегистрировано 5 108 129 случаев коронавируса, 123 037 умерших и 4 720 512 выписанных.