Мурашко: ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить

Ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, но борьба с коронавирусом продолжается. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«Мы переломили ситуацию, движемся хорошим, правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что в стране по-прежнему есть очаги заболеваемости. По его словам, власти уже закупили больше 30 миллионов доз препарата от коронавируса «Спутник V», которые предназначены для вакцинации населения.

За последние сутки в стране были выявлены 8 947 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 377 пациентов. Днем ранее было зафиксировано 8 933 случая COVID-19. Отмечается, что из числа новых зараженных 15% не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в России зарегистрировано 5 108 129 случаев коронавируса, 123 037 умерших и 4 720 512 выписанных.