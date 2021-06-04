В арабских странах начнутся совместные испытания «Спутника V» и китайских вакцин

В арабских странах в ближайшее время могут пройти совместные испытания российского препарата от коронавируса «Спутник V» и разработанных в Китае вакцин. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет РИА «Новости».

«Мы получили много запросов от других вакцин, в том числе от китайских. Могу сказать, что это крупные производители. Мы, возможно, первые испытания начнем в арабских странах. Именно комбинирования «Cпутника V» и китайских вакцин», — сказал Дмитриев.

По его словам, так называемые коктейли вакцин становятся все актуальнее, потому что они эффективны в борьбе с мутациями коронавируса.

Ранее Дмитриев рассказал, что российской вакциной от коронавируса «Спутник V» интересуются в Венгрии, Вьетнаме и других странах.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%