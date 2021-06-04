В Мексике выявили «черную плесень» у переболевшего коронавирусом

Врачи штата Мехико выявили у мужчины с диабетом мукормикоз, известный также как «черная плесень». Заражение произошло после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщило РИА Новости со ссылкой на местное издание Milenio.

По информации издания, 34-летнему Грегорио Авенданьо диагностировали коронавирус 10 мая. Он без проблем перенес заболевание дома и вышел на работу после получения отрицательного теста. Состояние ухудшилось 26 мая — он перестал есть, а через три дня был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. Еще через несколько дней он перестал говорить.

«Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз, «черную плесень»... Ему срочно нужна операция», — сообщил брат пациента.

Родные сообщили, что Грегорио собираются удалить левый глаз. Они также, ссылаясь на врачей, говорят об опасности заражения мозга и летального исхода.

Мукормикоз встречается, как правило, в земле, растениях, разлагающихся фруктах и овощах. Для людей он обычно не опасен, но для лиц с ослабленным иммунитетом, к примеру больных диабетом, раком или ВИЧ, он может представлять смертельную угрозу, поражая слизистую оболочку носа, легкие и даже мозг.

Ранее, врач из индийского штата Уттар-Прадеш обнаружил у одного из пациентов сразу три вида плесени — желтую, черную и белую. До этого пациент два месяца лечился от коронавируса. При этом, по данным медиков, «желтый» грибок характерен для рептилий, у людей он ранее не встречался. 30 мая пациент с «желтой плесенью» скончался, как сообщили врачи, от отравления крови токсинами.