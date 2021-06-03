Ученые ВОЗ изучают в России данные о «Спутнике V»

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас находится в России для изучения данных об отечественной вакцине против коронавируса «Спутник V» в рамках ее сертификации. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По его словам, перед ВОЗ стоит задача по одобрению препарата. Миссия специалистов организации будет завершена к 4 июня, тогда будет готов отчет с рекомендациями.

Клюге отметил, что в отношении сертификации «Спутника V» «основания для оптимизма точно есть».

Он напомнил, что помимо ВОЗ российскую вакцину также изучает Европейское агентство лекарственных средств. Директор ВОЗ считает, что это само по себе является хорошим знаком.

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» уже зарегистрирована в более чем 60 странах, в свыше 30 из них уже начата массовая вакцинация препаратом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет более 96%.