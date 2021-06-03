Мурашко допустил ослабление ограничений по COVID-19 после вакцинации 60% россиян

Глава Минздрава России Михаил Мурашко не исключил, что некоторые коронавирусные ограничения будут ослаблены, когда вакцинацию против COVID-19 пройдут 60% населения страны. Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Министр заявил, что если привьются 60% населения, «плюс количество переболевших», то фактически будет создан хороший иммунитет. «Поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, можно ли будет снять маски, если прививки от коронавируса сделают 60% населения.

Ранее российский министр здравоохранения сообщил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян. По его словам, эффективность российского препарата от коронавируса «Спутник V» составляет более 96%.

​​​​​​До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России может быть достигнут в сентябре 2021 года.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».