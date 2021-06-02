Мурашко рассказал об уровне эффективности вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет более 96%. Об этом он сообщил в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Он добавил, что более 18 млн жителей России уже привились первым компонентом вакцины против нового коронавируса.

При этом, по данным Мурашко, свыше 70 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России сейчас проходят лечение в стационарах, 1,5 тыс. находятся в отделениях реанимации.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» вызвала ажиотажный спрос во всем мире. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, это связано с показателями безопасности препарата и его эффективностью.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не одобрила препарат для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. В РФПИ надеются, что это произойдет в ближайшее время. Фонд объявил о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» в октябре 2020 года.