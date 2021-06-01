Появилось видео спасения тюменских пожарных в реке

В Тюменской области пожарные десантники были вынуждены спасаться в водоеме от огня, который окружил поселок Комсомольский. В группе «ЧС Тобольск» в «Вконтакте» появилось видео с места происшествия.

На нем видно, что лес активно горит. Вокруг водоема густой дым. Десантники сообщили на камеру, что «чуть не сдохли» две минуты назад, но выжили. Многие из них кашляли, терли глаза. Однако в основном мужчины смеялись и радовались, стоя в воде. Они также отметили, что картина, которая развернулась перед ними, была страшной.

«Из наших никто не пострадал. Там был лесничий из Тюменской области, он получил ожоги. Они пешком выбирались потом. Ждали пока догорит, наверное, в течение получаса», — сказал заместитель директора по летно-производственной службе ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» Юрий Сродных, предает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе лесной пожар произошел на территории четырех лесных участков на общей площади 53,5 гектара. На территории лесничеств в ХМАО с начала пожароопасного периода выявлено 17 природных пожаров на общей площади 193 гектара.

В начале мая в России за сутки ликвидировали 132 лесных пожара. Наиболее сильные лесные пожары были зафиксированы в Тюменской области, где огнем охвачено более 8,7 тыс. га.