В Петербурге расклейщик интимных объявлений выстрелил в человека

В Санкт-Петербурге полиция задержала расклейщика объявлений об интимных услугах, который выстрелил в мужчину после сделанного замечания. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что 31 мая мужчина сделал замечание неизвестному, который расклеивал листовки «с рекламой услуг интимного характера». После этого завязался конфликт, расклейщик начал угрожать пистолетом и произвел выстрел. После этого он сел в автобус и уехал.

По подозрению в нападении был задержан 28-летний житель Фрунзенского района. Полицейские изъяли у него аэрозольное устройство и составили административный протокол. К настоящему моменту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге предположительно пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Мужчина был вооружен карабином «Сайга», гражданской версией автомата Калашникова.