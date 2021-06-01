В хабаровском зоосаде умер белый медведь Хабар

В зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева в Хабаровске умер шестилетний белый медведь по кличке Хабар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

«Умер медведь Хабар в зоосаде «Приамурский». Сейчас мы не можем назвать причину, идет прокурорская проверка», — сказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что точная причина будет известна после вскрытия. В зоосаде «Приамурский» не стали комментировать происшествие, заявив, что директор выступит перед СМИ позже.

Хабар родился 10 ноября 2014 года, в 2017 году он переехал в зоосад. У медведя есть сестра-двойняшка Снежана, которая живет в венгерском зоопарке. В среднем белые медведи в неволе живут 25-30 лет, рекорд составляет 40 лет.

Ранее сообщалось, что свердловская природоохранная прокуратура проверит зоопарк Екатеринбурга после гибели белого медведя из-за брошенной в вольер игрушки. Хищник жил в учреждении с 1998 года и умер 20 апреля 2021-го после того, как проглотил брошенный в вольер мячик.