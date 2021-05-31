В Госдуму внесен законопроект о наказании за неполную уплату алиментов

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому частичная уплата алиментов не является основанием для освобождения от ответственности за их неуплату. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Кабмин обращает внимание на то, что из-за разного понимания неуплаты алиментов Федеральная служба судебных приставов (ФССП) иногда отказывает в возбуждении уголовного дела из-за того, что должники совершают «нерегулярные и незначительные выплаты».

Кроме того, в некоторых случаях прокуратура также расценивает частичные выплаты как выполнение должниками своих обязательств.

Целью законопроекта является совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, которые без уважительной причины не уплатили алименты в размере, установленном судом или нотариально удостоверенным соглашением.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России рассматривает возможность создания реестра должников по алиментам.