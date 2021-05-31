Медведев назвал дискриминацией наценку на заказ такси с детским креслом

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал дискриминацией ситуацию, когда за тариф на поездку в такси с детским креслом приходится платить больше, чем за обычную поездку. Об этом он заявил в ходе выступления на форуме «Большой семейный совет», передает ТАСС.

«Дискриминация на самом деле, это правда», — сказал Медведев, комментируя подобные примеры, которые ему привели во время форума.

По словам руководителя Центра социально-культурного развития семьи и молодежи в Перове Татьяны Яковлевой, в настоящее время в России существует нехватка такси, оборудованных детскими креслами. Из-за этого с пассажиров взимают дополнительную плату при возможности заказать такую машину. По ее мнению, практику взимания платы за услугу «детское кресло» необходимо запретить.

В России между водителями такси и пассажирами нередко случаются конфликты, связанные с наличием или отсутствием в автомобилях такси детских кресел. Так, например, в феврале в Саратове пассажир напал на таксиста за отказ везти пятилетнего ребенка без автокресла. При заказе клиент не указал, что поедет с ребенком, после чего водитель попросил отменить поездку из-за отсутствия детского кресла.