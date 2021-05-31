Минский горсуд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги

Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, но решение суда было оглашено на открытом заседании.

«Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — сообщил судья.

Заседание проходило без участия девушки.

Ранее сообщалось, что суд начал рассматривать жалобу на задержание россиянки Софии Сапеги.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.