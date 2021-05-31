Семья российского летчика Ярошенко направила прошение о его помиловании Байдену

Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката гражданина России Алексея Тарасова.

По словам защитника, соответствующее письмо было отправлено на имя главы Белого дома, а копия письма также была адресована госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

Как рассказал юрист, документы были посланы в субботу, 29 мая.

«Это просто письмо на счет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене», — уточнил Тарасов.

Он отметил, что прошение освободить россиянина «основано на гуманитарных причинах». Адвокат также заявил, что в письме, в частности, говорится о том, что у Ярошенко есть ряд заболеваний, и «он не может регулярно видеться со своими родственниками».

Ранее защита Ярошенко попросила суд в США освободить его из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает жизнь россиянина опасности.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.