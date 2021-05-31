Следователи проводят обыск в доме экс-мэра Владивостока Гуменюка

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю проводят обыски в доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Аврору Римскую.

Она не уточнила, с каким расследованием связаны обыски.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, следственные действия осуществляются по делу о махинациях с местами на кладбищах. По предварительной информации, сам бывший мэр задержан не был.

18 мая Гуменюк объявил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и губернатор края Олег Кожемяко пришли к выводу о необходимости смены мэра Владивостока из-за неудовлетворительной работы.

Гуменюк занимал должность главы Владивостока с 2019 года, с 2018 года он руководил городской администрацией в качестве исполняющего обязанности.