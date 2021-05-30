Заложник устроившего стрельбу в Екатеринбурге рассказал, как смог сбежать

Заложник устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего полицейского рассказал, как смог сбежать из квартиры до начала штурма, сообщает E1.RU.

Молодой человек рассказал, что злоумышленник позвал его в свою квартиру, чтобы поговорить, но внезапно достал нож.

«Он меня позвал, сказал: «иди сюда, разговор есть». Я зашел, он говорит: «нож возьми», я сказал, что мне не надо, но повторил: «нож возьми». Потом он сказал: «упал на пол, руки за голову», потом взял за голову и говорит: «я в тебя сейчас стрельну». Я спросил, за что, а он говорит: «а просто так». После этого он навел на меня пистолет и выстрелил, но попал в кресло. У меня в ушах звенело, но я смог убежать», — рассказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранивший двух человек бывший полицейский задержан сотрудниками СОБРа. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не пострадал. Задержанного доставят на допрос в следственный отдел.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.