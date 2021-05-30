Макей: судьбу россиянки Сапеги будет решать белорусский суд

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что судьбу российской гражданки Софии Сапеги будет решать белорусский суд, сообщает «Коммерсантъ».

«Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд», — заявил Макей.

Он отметил, что ситуация в отношении Сапеги находится на постоянном контроле российского МИД.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства предположил, что белорусский президент может, в том числе, принять решение о помиловании россиянки или передачи ее для отбывания наказания в России.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с Лукашенко задержание россиянки Сапеги в Минске.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца. Она ранее призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Родственники и знакомые Сапеги предположили, что на девушку могли оказывать давление.