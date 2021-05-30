Устроивший стрельбу в Екатеринбурге задержан

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина бывший полицейский задержан сотрудниками СОБРа, сообщает ТАСС.

«Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты», — заявил один из сотрудников полиции.

Перед тем как открыть стрельбу, преступник в Екатеринбурге отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

Под огнем бывшего полицейского пострадали двое — сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш. На место происшествия были направлены сотрудники СОБР Росгвардии. Жителей дома эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в квартире, которую штурмовали сотрудники СОБРа, раздался взрыв. Мужчина оказал вооруженное сопротивление при задержании.