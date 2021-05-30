Первый пациент с «желтой плесенью» умер в Индии

Пациент с коронавирусом нового типа, у которого впервые была выявлена «желтая плесень», скончался в индийском госпитале. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на его лечащего врача.

У 59-летнего Кунвара Сингха на фоне коронавирусной инфекции обнаружили сразу три грибковые инфекции: «черную», «белую» и «желтую» плесень.

«Кунвар Сингх находился на лечении, но скончался из-за заражения крови токсинами», — заявил врач.

Пациент скончался в пятницу, 28 мая, спустя четыре дня после выявления «желтой плесени».

При этом в настоящее время в той же больнице проходит лечение еще один пациент с такой инфекцией, при этом ему уже удалили половину пораженной челюсти.

24 мая стало известно, что врач из индийского штата Уттар-Прадеш обнаружил у одного из пациентов сразу три вида плесени — желтую, черную и белую. До этого пациент два месяца лечился от коронавируса. При этом, по данным медиков, «желтый» грибок характерен для рептилий, у людей он ранее не встречался.

В мае текущего года в Индии была выявлена вспышка мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Два штата объявили об эпидемии этой инфекции. Впоследствии на фоне эпидемии «черной плесени» в Индии появилась инфекция «белая плесень».