Москвичам пообещали холодную «сентябрьскую» погоду

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве ожидается по-сентябрьски холодная погода. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам в воскресенье, 30 мая, погода в столице будет находится под влиянием скандинавского антициклона. Вероятность осадков сократится до минимума, будет дуть северо-восточный ветер, а температурные значения опустятся на 5-6 градусов до климатических показателей сентября.

На юге столичного региона «эхом» уходящего атмосферного фронта все еще отзовутся непродолжительные дожди, а в самой Москве будет облачно с прояснениями.

Тишковец добавил, что в последнее воскресенье мая будет по-сентябрьски холодно и ветрено.

Ранее сообщалось, что май стал одним из самых дождливых в Москве в ХХI веке.