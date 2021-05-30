Принц Уильям опасается, что его брат Гарри испортит отношения с Королевской семьей

Принц Уильям считает, что его брат Гарри «зайдет слишком далеко со своими заявлениями» и испортит отношения с Королевской семьей. Об этом сообщает Daily Mail Online со ссылкой на друга принца.

По словам собеседника, Уильям оказался разочарован и обеспокоен на фоне «последней ссоры принца Гарри из-за отсутствия поддержки его жены Меган и психологических проблем». Как уточняется, Уильям серьезно переживал из-за резких высказываний своего брата.

Согласно данным издания, теперь в Букингемском дворце опасаются из-за следующих высказываний со стороны Гарри и его супруги Меган Маркл.

Ранее принц Гарри признал злоупотребление наркотиками и алкоголем. Член королевской семьи старался меньше обращать внимание на свои переживания и держаться на протяжении недели, только для того, чтобы затем выпить огромное количество алкоголя за один день.