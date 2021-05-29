В Индонезии сгорел паром, на котором были почти 200 человек

В Индонезии полностью сгорел паром, на котором находились почти 200 человек. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные посольства России, среди пассажиров не было россиян.

Во время пожара на судне началась паника. По сообщениям СМИ, некоторые пассажиры прыгали в воду.

В результате инцидента никто не погиб, все пассажиры были доставлены на ближайший остров.

Как сообщило российское посольство в Индонезии, судно загорелось у островов Сула, провинция Северное Малуку.

«Все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет. Индонезийская сторона нам официально подтвердила, что россиян среди пассажиров нет», — говорится в сообщении посольства.

В марте этого года в греческом порту загорелся круизный лайнер MSC Lirica. Тогда на борту не было никого из пассажиров.