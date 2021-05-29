Май стал одним из самых дождливых в Москве в 21-м веке

Май в 2021 году стал четвертым в списке самых дождливых в XXI веке, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщает РИА «Новости».

В этом году в мае в Москве выпало почти две месячных нормы осадков — 93,3 миллиметра.

По словам синоптика, 183% от месячной нормы осадков в мае — это четвертый результат из самых «мокрых маев».

29 мая в Москве выпало 22 миллиметра осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что дожди прекратятся в Москве лишь к 1 июня. По его словам, москвичей ждет «холодное прощание весны». Он отметил, что обильных осадков не будет уже со второй половины дня воскресенья, 30 мая.