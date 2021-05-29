Авиакомпания «Белавиа» из-за санкций западных стран будет наращивать полеты в СНГ

Авиакомпания «Белавиа» из-за отказа США и ряда стран Евросоюза принимать рейсы из Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair будет компенсировать издержки увеличением количества полетов в страны СНГ, в частности, в Россию. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Мы, конечно, надеемся, и я уверен в партнерах, актуальны [для Белоруссии] направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала, Алтая, есть масса прекрасных уголков России, эти направления нужно развивать белорусам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.

Также сообщалось, что саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.