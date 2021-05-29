Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Ситуация с самолетом Ryanair требует разбирательств без эмоций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

«Что касается замечания президента о том, что это всплеск эмоций, то да, действительно, с нашей точки зрения, ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов», — сказал он.

По словам Пескова, «каскад поспешных эмоций», который был продемонстрирован западными лидерами, говорит о том, что их подход не основан на попытке прояснить обстоятельства произошедшего и «основывается исключительно на эмоциях».

Он добавил, что не может подробно рассказать о касающихся посадки самолета документах, которые предоставил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин назвал события вокруг Белоруссии после посадки в Минске самолета Ryanair очередным витком всплеска эмоций.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с его девушкой Софией Сапегой.