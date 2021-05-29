В России выявили 9 289 заражений коронавирусом

В России за сутки выявили 9 289 заражений коронавирусом, сообщил оперштаб в Telegram.

Больше всего случаев подтвердились в Москве (3 241), Санкт-Петербурге (846) и Подмосковье (750). У 14,3% заболевших не было симптомов. За 24 часа также скончался 401 пациент, выздоровели 9 250 человек. Таким образом, за время пандемии в России заболели 5 053 748 человек, из которых 4 670 484 пациента вылечились, еще 120 807 умерли.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в республике.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». По последним данным, первую прививку от коронавируса получили около 17 млн россиян.