Россияне впервые за 50 лет смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Россияне 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, сообщает РИА «Новости».

По словам ученого, в Москве в середине затмения Луна перекроет на 27% диаметр Солнца, сделав его похожим на откушенное яблоко. При такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. Максимум затмения ожидается в 14:27 по московскому времени.

Лучший обзор затмения будет для жителей северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать затмение Солнца Луной на 94%. Это будет кольцеобразное затмение. Для земного наблюдателя диск спутника закроет диск звезды не полностью в отличие от полного затмения.

Еще одно солнечное затмение в 2021 году наступит 4 декабря. Оно будет полным, увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.

Ранее астроном Олег Угольников рассказал, почему Луна становится красной во время затмения.