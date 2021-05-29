В Московском зоопарке родились редкие ягнята

В Московском зоопарке у валлисских овец и карликовых овец уэссан родились ягнята. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

«У валлиcской овцы родились два малыша, у овцы породы уэссан — один. Ветеринарный врач обработал ягнятам пуповины и провел первичный осмотр. Все трое новорожденных оказались здоровыми», — приводятся слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Матери самостоятельно ухаживают за детенышами, вылизывая им шерстку и кормя молоком. Тем не менее, ягнята уже попробовали «взрослую» пищу — листья и сено. Детеныши живут с мамами в отдельном вольере. Сначала они боялись людей, но после стали проявлять любопытство.

Ранее в московском зоопарке сухопутных черепах, некоторые из которых весили 200 килограммов, перевезли на тележках в сухопутный вольер. В помещении черепах на специальных носилках переносили пять сотрудников. Рептилии лежали «вверх тормашками», потому что иначе они будут пытаться слезть с носилок и тележек, из-за чего могут упасть.