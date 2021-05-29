В Москве в субботу ожидается до +21°С

В Москве в субботу, 29 мая, ожидается до +21°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от +19 до +21°C. Установится облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северным, его скорость составит 10 м/с.

Ночью температура опустится до +13...+15°C. Сохранится переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ожидается ветер переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее синоптик рассказал, как долго в Москве продлится дождливая погода. Ближайшие сутки Московский регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, который тянется с юго-запада на северо-восток. В связи с этим в столице ожидаются кратковременные ливни.